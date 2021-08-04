Чауса пытали украинские спецслужбы - адвокат
Адвокат бывшего судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса Ростислав Кравец обвинил украинские спецслужбы в пытках его подзащитного. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает Деловая столица.
"Применялись пытки... Над ним просто издевались там 50 дней он был прикован к постели — там, где он находился, а я считаю, что он находился у украинских спецслужб... Около месяца ему не давали даже мыться, постоянно там включали-выключали свет", — сказал Кравец .
Он утверждает, что в
"похищении господина Чауса, как в вывозе его (из Украины), так и в ввозе назад была задействовано очень большое количество спецслужб как Украины, так и зарубежных стран".
"Насколько мне известно, расследование есть, причем расследование также осуществляют несколько органов по тем же фактам", — подытожил Кравец.