Чауса пытали украинские спецслужбы - адвокат

Адвокат бывшего судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса Ростислав Кравец обвинил украинские спецслужбы в пытках его подзащитного﻿. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает Деловая столица.

"Применялись пытки... Над ним просто издевались там 50 дней он был прикован к постели — там, где он находился, а я считаю, что он находился у украинских спецслужб... Около месяца ему не давали даже мыться, постоянно там включали-выключали свет" , — сказал Кравец .

Он утверждает, что в "похищении господина Чауса, как в вывозе его (из Украины), так и в ввозе назад была задействовано очень большое количество спецслужб как Украины, так и зарубежных стран".