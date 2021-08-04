Захват Кабмина: стали известны мотивы нападения

Угрожавший взорвать гранату в здании Кабинета министров Украины бывший участник АТО на Донбассе Владимир Прохнич был недоволен работой госучреждения и ненадлежащим финансовым обеспечением бывших военнослужащих﻿. Об этом заявила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец, сообщает Деловая столица.

По ее словам, в настоящее время мужчину доставили в Печерское управление полиции, где с ним работают следователь и процессуальный руководитель.

"С какой целью он пришел в админздание и чего хотел добиться, выясняется. В общих чертах: недовольство работой госучреждения и ненадлежащее финансовое обеспечение бывших военнослужащих" , — написала Максимец.

Напомним, 4 августа мужчина ворвался в здание правительства в центре Киева, угрожая взорвать боевую гранату. Полиция провела спецоперацию, здание Кабмина было оцеплено. Позже мужчину задержали. Его зовут Владимир Прохнич, бывший участник АТО, ему 43 года. Против него будет открыто уголовное дело по 4 статьям. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.