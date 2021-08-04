Открыть ресторан в один клик: Кабмин одобрил экспериментальный проект
Теперь открыть ресторан (кафе), салон красоты или магазин в Украине станет проще. Кабинет министров одобрил реализацию экспериментального проекта касательного упрощения условий для открытия и ведения предпринимательской деятельности путем направления одного запроса через портал "Дія", сообщает Обозреватель.
Соответствующий проект постановления принят правительством в среду, 4 августа. Об этом стало известно во время онлайн-трансляции заседания Кабмина в YouTube.
Как говорится в пояснительной записке к документу, на сегодняшний день для открытия своего ресторана, салона красоты или магазина необходимо принять ряд мер, связанных как с регистрацией субъекта хозяйствования, так и с получением разрешительных документов, предоставлением деклараций, открытием банковских счетов и прочее. В связи с этим возникла необходимость в упрощении этого процесса путем реализации экспериментального проекта в рамках предоставления комплексной электронной публичной услуги "е-Предприниматель" на портале "Дія".
В частности, всего лишь по одному запросу (заявлению) предоставится возможность получить следующие услуги:
- госрегистрация физлица предпринимателем, а также изменений к ведомостям о физлице-предпринимателе;
- госрегистрация создания ООО на основании модельного устава;
- предоставление уведомлений об использовании или об отказе от использования единого счета;
- регистрация плательщиком единого налога;
- регистрация плательщиком НДС;
- выдача лицензий на оптовую и розничную торговлю алкоголем, сигаретными изделиями, а также жидкостями для электронных сигарет;
- выдача лицензий на оптовую торговлю топливом и на его хранение;
- получение справки о внесении места хранения алкоголя и сигаретных изделий в соответствующем Госреестре;
- уведомление о принятии работника на работу;
- регистрация РРО;
- регистрация декларации соответствия материально-технической базы;
- госрегистрация мощностей оператора рынка пищевых продуктов;
- выдача разрешения на начало исполнения работ повышенной безопасности;
- открытие банковского счета.