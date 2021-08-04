Открыть ресторан в один клик: Кабмин одобрил экспериментальный проект

Теперь открыть ресторан (кафе), салон красоты или магазин в Украине станет проще. Кабинет министров одобрил реализацию экспериментального проекта касательного упрощения условий для открытия и ведения предпринимательской деятельности путем направления одного запроса через портал "Дія", сообщает Обозреватель.

Соответствующий проект постановления принят правительством в среду, 4 августа. Об этом стало известно во время онлайн-трансляции заседания Кабмина в YouTube.

Как говорится в пояснительной записке к документу, на сегодняшний день для открытия своего ресторана, салона красоты или магазина необходимо принять ряд мер, связанных как с регистрацией субъекта хозяйствования, так и с получением разрешительных документов, предоставлением деклараций, открытием банковских счетов и прочее. В связи с этим возникла необходимость в упрощении этого процесса путем реализации экспериментального проекта в рамках предоставления комплексной электронной публичной услуги "е-Предприниматель" на портале "Дія".

В частности, всего лишь по одному запросу (заявлению) предоставится возможность получить следующие услуги: