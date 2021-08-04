Настя Каменских и Потап проводят отпуск с мамами в Хорватии

Известная украинская певица Настя Каменских (NK) и ее супруг продюсер Алексей Потапенко (Потап) отправились на отдых в Хорватию. Пара взяла с собой в отпуск друзей и близких, среди которых мама Насти – Лидия Петровна, а также мама Потапа – Людмила Анатольевна, сообщает Обозреватель.

Певица опубликовала теплое семейное фото с отдыха на личной страничке в Instagram. Настя написала пост о семье и подчеркнула, что она для нее всегда будет стоять на первом месте.

"Я выросла в очень доброй, заботливой, полноценной и полной любви семье! Семья для меня всегда будет стоять на первом месте. А наши улыбки, путешествия и впечатления пусть будут самыми незабываемыми моментами в жизни! Сейчас будет очень стандартно написано, но цените, любите и оберегайте друг друга" – написала певица.

NK и Потап со своими матерями. Источник: instagram.com/kamenskux

К слову, мама Насти позировала в светлой блузе и белых кюлотах. Образ она завершила ультрамодными мюлями, черной сумочкой и солнцезащитными очками. Мама Алексея также для прогулки выбрала светлые оттенки одежды. Она надела белый комбинезон и подобрала к нему молочного цвета мокасины. Изюминкой ее образа стали желтая сумочка и солнцезащитные очки.

Настя со своей мамой Лидой. Источник: instagram.com/kamenskux

Кроме матерей Насти и Потапа, наслаждаться солнцем и лазурной водой с ними отправилась лучшая подруга певицы Анна Андрийчук.