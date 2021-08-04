"NON STOP" — официальный партнер турниров UPEA

Украинская Профессиональная Киберспортивная Ассоциация и NON STOP™ объявляют о начале сотрудничества. В партнерстве с брендом пройдут соревнования второго турнирного сезона UPEA: Legion Студенческая Лига и Legion Чемпионат Украины по CS: GO и Dota 2, сообщает Gameinside.

NON STOP™ представлен на рынке Украины с 2005 года и является первым украинским энергетическим напитком, доля рынка которого сейчас превышает 23%. Его принципиальным отличием от других энергетиков яв6ляется улучшенная формула, а также содержание натуральных ингредиентов и витаминных комплексов.

"Киберспорт — одна из самых ярких и быстрорастущих мировых индустрий, а количество украинских геймеров и болельщиков, которые одновременно являются весомым ядром целевой аудитории бренда, постоянно растет. NON STOP™ в качестве источника энергии, силы и интеллекта для тех, кому мало 24 часов в сутки, с удовольствием продолжает участвовать в значимых инициатив и событий, целью которых является поддержка развития украинского киберспорта и помощь в создании его целостной экосистемы," - Анна Малахова, Digital-менеджер группы Компаний «Новые Продукты».

"Мы рады приветствовать NON STOP™ среди наших партнеров. Очень радует, что к нам присоединяется все больше продуктовых брендов и более того украинских брендов. В NON STOP™ уже есть киберспортивный опыт, они понимают аудиторию, поэтому я уверен, что вместе мы сможем реализовать много интересных проектов," - председатель правления UPEA Александр Кохановский.

Для бренда это уже не первая интеграция в киберспорте, ведь в компании понимают, что киберспортивная аудитория четко соответствует их продукта, поскольку NON STOP ™ всегда пригодится, когда надо получить дополнительный заряд бодрости и сил во время напряженной игры.