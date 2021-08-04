Эксперименты с ФОПами и накопительные пенсии: что принял Кабмин

Кабмин 4 августа начался со спортивной темы. О захвате здания правительства накануне никто даже не обмолвился, сообщает Страна.ua.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарил наших спортсменов за победы на Олимпиаде, и пообещал платить тренерам больше. Правда, уже со следующего года (им будут доплачивать 10-15% за особенные условия труда).

Также Денис Шмыгаль сообщил: работа над проектом по накопительной пенсионной системе идет полным ходом. Уже с осени он будет внесен в парламент, и, как рассчитывает Шмыгаль, оперативно принят. С тем, чтобы с 2021 года в Украине начали запускать накопительные пенсии.

Другого способа существенно повысить пенсии нет, - признал Шмыгаль.

Барьеры для ГМО

В Украине хотят гармонизировать законодательство по ГМО с европейским. Законопроект на эту тему утвердил Кабмин. В документе несколько нововведений. Они, в частности, касаются регистрации генно-модифицированных организмов, оценки их рисков, маркировки продукции с ГМО.

Стоит отметить, что законодательство по генно-модифицированным организмам в Украине есть и сейчас, но, как признают в пояснительной записке к новому проекту, оно "несовершенное" и делает невозможным государственный контроль за оборотом ГМО. А также создает предпосылки для развития теневого рынка "мутантов". То есть, правительство фактически признает, что ситуацию с генно-модифицированными организмами в стране на сегодняшний день не контролируют. И что в итоге потребляют украинцы - вопрос открытый.

Если новый законопроект примут, на ввоз незарегистрированных ГМО нужно будет получать разрешения первого уровня риска, а на проведение генно -инженерной деятельности - разрешение второго уровня риска. Также разрешительные документы нужно будет оформлять на транзит ГМО.

Планируют запретить оборот пищевых продуктов с ГМО до государственной регистрации источника генно-модифицированного организма. Последняя предусматривает внесение ГМО в единую базу с указанием дальнейшей цели его использования. Госкомиссия должна в течение 90 дней с момента получения материалов регистрационного досье оценить потенциальный вред ГМО для людей и экологии. И только после этого решить - давать добро на регистрацию или нет.

Обязательной станет подробная маркировка продукции с ГМО, с указанием регистрации последнего, потенциальных рисков и пр.

Также Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение законодательства по ГМО.

По-сути, "эксперименты" с ГМО предлагается приравнять к работе с биологически активными веществами, микроорганизмами и продуктами биотехнологий. За невыполнение правил обращения таких веществ хотят ввести повышенные штрафы. Если сейчас они составляют 5-8 необлагаемых минимумов (для должностных лиц - 7-10), то будет 200-300 необлагаемых минимумов, а для должностных лиц - 700-1000 необлагаемых минимумов.

Укрзализныця разведет мосты

Кабмин внес изменения в статью 99 Устава железных дорог Украины. Правка, на первый взгляд, незначительная, но очень важная. Речь идет о содержании разводных мостов. Укрзализныце прописали целый список требований - как их содержать.

В частности, обязательным будет наличие навигационного оборудования, обеспечение за собственный счет подъема, раскрытия прогонных сооружений для пропуска суден, в случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации - провести "разруливание" логистических потоков. Также железнодорожныки должны будут ежегодно подавать в Морскую администрацию данные о запланированных ремонтах мостов и прогонных сооружений.

Стоит отметить, что сейчас перевозчики вносят плату за разведение мостов, что, как указано в пояснительной записке, негативно влияет на развитие речного судоходства и удорожает речную логистику. То есть, затраты решили переложить с частных компаний на государственную УЗ.

БЭБ допустили к оружию

Бюро экономической безопасности полноценно еще не заработало, но уже фактически получило доступ к оружию. Кабмин внес изменения в Положения о разрешительной системе, указав, что порядок покупки, хранения, учета, перевозки и использования огнестрельного оружия, боеприпасов, который сейчас действует для Нацполиции, Вооруженных сил, ГБР, НАБУ, Службе судебной охраны и др, будет распространяться также на Бюро экономической безопасности. Сам порядок определяется не только законами и законодательными актами Кабмина, но и нормативно-правовыми актами силовых органов, а теперь - и БЭБ.

Бизнес через Дію

В Украине станет проще стать предпринимателем. Кабмин дал добро на экспериментальный проект по упрощению условия для открытия бизнеса.

"Упрощения" состоят в том, что открыть свой бизнес теперь можно будет через приложение "е-предприниматель" в "Дії". То есть, не нужно бегать по различным инстанциям с пачками документов.

Через "Дію", в частности, по одному запросу можно будет получить:

Государственную регистрацию физлица-предпринимателя

Госрегистрацию изменений о ФОПе

Госрегистрацию ООО на основании модельного устава

Регистрацию плательщика единого налога, НДС

Выдачу лицензии на розничную и оптовую торговлю алкоголем, табаком, а также на оптовую торговлю топливом и его хранение

Регистрацию РРО

Подачу информации по вакансиям

Открытие банковского счета и др.

В пояснительной записке говорится, что сейчас открытие и ведение своего бизнеса, связанного, к примеру, с открытием кафе, магазина или салона красоты, связаны с массой процедур - от регистрации и получения разного рода разрешений до открытия банковского счета. Поэтому предпринимателям решили упростить жизнь, что позволит им сэкономить время и средства.

ЕСВ по-новому

С подачи Минсоцполитики Кабмин утвердил постановление, которое вносит изменения в Порядок начисления и уплаты ЕСВ.

В частности, прописана обязанность платить единый социальный взнос за сотрудников, которые берут отпуска за свой счет, если они являются усыновителями или опекунами детей с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями. Отметим, что такие отпуска могут быть достаточно длительными - по несколько лет.

И в действующем законодательстве прописано, что ЕСВ за этот период не уплачивается, хотя человек и считается оформленным на работу. То есть, теряется страховой стаж для пенсии. В законе о соцпомощи детям с инвалидностью этот недочет уже исправили. Но, чтобы норма начала работать, ее внесли еще и в порядок начисления ЕСВ.

Покрывать расходы на ЕСВ планируют не за счет работодателей, а из бюджета. В этом году планируется выделить порядка 80 тысяч гривен, до 2024 года финансирование этой программы вырастет до 100 тысяч гривен.

Эксперимент с соцпомощью

Минсоцполитики с августа запускает новый пилотный проект - по предоставлению социальной помощи и соцуслуг в территориальных общинах.

Услуги будут предоставлять новые КП — центры социальных служб. Они будут в том числе, выбирать подрядчиков, а это могут быть и частные компании.

Цель - охватить соцпомощью не менее 85% семей, попавших в тяжелые жизненные обстоятельства.

Для участия в эксперименте местные власти могут подать заявки до 1 октября этого года в Нацсоцслужбу. Нужно указать в том числе, потребности в компьютерное технике, велосипедах, скутерах и пр., то есть, экипировка инспекторов будет серьезной. На эксперимент планируется пустить деньги, полученные от Международного банка реконструкции и развития под программу "Модернизация системы социальной поддержки населения". Но сброситься предложат также местным властям.

В пограничной зоне усиливают контроль

В приграничных зонах вдоль линии разграничения на Донбассе и в Херсонской области на подходах Крыму ужесточат режим.

Кабмин принял по этому поводу отдельной постановление. В пояснительной записке, в частности, указано, что после проведения админреформы территории некоторых местных общин расширились, в том числе, за счет приграничных зон. Но правила приграничных зон там не действуют.

Также указано на возможность обострения ситуации на границе, что связано с проведением охоты или массовых мероприятий. Поэтому, к примеру, охоту в профилактической полосе вообще решили запретить, правила эксплуатации самоходных суден, беспилотников и малой авиации ужесточили (о выездах/вылетах нужно будет информировать пограничников).

ТЭЦ отдают за долги

Прогнозы экспертов о том, что "Нафтогаз" будет постепенно подминать под себя рынок и фактически выходит на новый круг монополизации - теперь уже не только по поставкам газа, но по обслуживанию клиентов - начинают сбываться.

Кабмин своим постановлением передал НАКу пакеты акций, которые принадлежали государству в уставных капиталах ряда предприятий - "Криворожской теплоцентрали", "Днепровской теплоцентрали", "Николаевской теплоцентрали", Одесской ТЭЦ, "Херсонской теплоцентрали". А также полностью - государственное предприятие Северодонецкая теплоцентраль.

Фактически тепловые мощности достаются "Нафтогазу" за долги. Еще в прошлом году предприятия задолжали НАКУ порядка 5,7 млрд гривен. Но, что интересно, 1,3 млрд от этой суммы - это штрафы и пеня, наложенные на должников "Нафтогазом". То есть, отчасти НАК сам загнал тепловиков в долги.

В этом году долги перед "Нафтогазом", якобы, могут вырасти еще на 2,5-3,5 млрд, то есть, в целом на конец отопительного сезона превысят 8 млрд, - подсчитали в Кабмине

Поэтому НАКу решили передать акции, чтобы не "вымывать из компании средства".

Стоит отметить, что "Нафтогаз" получил разрешение от АМКУ на концентрацию еще в прошлом году. Но полноценно зайти на теплоэлектроцентрали ему не позволяло действие режиме ПСО по ценам.

Концентрацию планируется провести до конца августа. После чего на тепловых предприятиях хотят усилить платежную дисциплину. В частности, запретить необоснованные и сомнительные закупки по завышенным ценам, инвентаризировать абонентскую базу и сети, усилить работу по выбиванию долгов, "оптимизировать" тарифы и пр.

Мосты по предоплате

Кабмин разрешил выдать предоплату на работу по ряду участков автомагистрали Борисполь-Днепр- Запорожье - Мариуполь (мосты в Запорожье и Кременчуге) и строительство мостового перехода через Днестр на украинско-молдавской границе. Предоплата может быть профинансирована на срок до 9 месяцев. Сумма - до 100% от стоимости материалов и конструкций, необходимых для стройки.

То есть, фактически работы еще и не начались, а подрядчик уже получит деньги. Отметим, что подрядчиком по этому объекту является турецкая компания Onur.

В пояснительной записке говорится, что заводы не отпускают свою продукцию в долг, а на автомагистраль нужно 8,6 тысяч тонн металлоконструкций стоимостью 1,2 миллиарда гривен только по одному участку, а таких несколько. На приграничный мостовой переход металлоконструкций нужно почти на 1,3 млрд.

Якобы подрядчик уже и так задолжал за поставленные металлоконструкции больше миллиарды гривен.

Таким образом, общая потребность в финансировании - более 4,6 млрд гривен.

Льготная ипотека для украинцев

Кабмин прописал как частная "Украинская финансовая жилищная компания" (ее в прошлом году учредил Минфин) будет обеспечивать граждан квартирами по лизингу или в кредит.

В бюджете на этот год прописали, что Минфин в этом году выпустит облигации внешнего государственного займа, выкупит их в госсобственность и проведет за счет этого дополнительную эмиссию "Укрфинжилья". Облигаций планируется выпустить на 20 млрд гривен.

Якобы, это будет сделано для того, чтобы обеспечить продажи жилья этой компанией на льготных условиях. Отметим, что к "Украинской финансовой жилищной компании" в прошлом году присоединили Государственное ипотечное учреждение, которое занималось льготным кредитованием.

Теперь Кабмин решил прописать как будет работать новая схема.

В частности, указано, что на квартиру в лизинг или кредит имеют право следующие категории граждан:

бюджетники

внутренне перемещенные лица, данные о которых есть в Единой информационной

Для получения жилья на условиях финансового лизинга семья должна иметь доход за последние 6 месяцев не более 10 -кратного размера средней зарплаты по данному региону. Возраст заявителя - не больше 70 лет. Ни у кого из семьи не должно быть в собственности жилья в течение последних пяти лет. Либо же семья требует улучшения условий.

Договор лизинга будет заключаться на 20 лет. Под него можно взять жилье, построенное не больше 20 лет назад. Нормативная площадь на одного человека - не больше 21 квадрата плюс 10,5 квадратов на семью, но не больше 94,5 квадратных метра. Стоимость недвижимости не может превышать рассчитанный Минрегионом тариф по строительству жилья больше чем в 1,25 -1,75 раз (последние показатели - для мегаполисов).

Процентная ставка в постановлении не указана. Говорится лишь, что платеж будет включать часть стоимости самого жилья, стоимость финресурса и вознаграждение лизинговой компании. Последнее она рассчитает себе сама, с учетом затрат.

По ипотеке условия практически те же, но отдельно указано, что процентная ставка должна быть фиксированной на весь срок ипотеки (до 240 месяцев), порядок погашения кредита - ануитет. Это самый невыгодный для заемщика вид кредита, когда выплаты идут равными частями (нет уменьшения суммы по мере выплат), причем, сперва проценты, а потом тело кредита. Проценты опять таки не указаны. Отмечается, что они будут рассчитаны дополнительно - в зависимости от стоимости финансового ресурса.

Минимальный взнос по ипотеке - 20% от нормативной стоимости жилья. Для заемщиков по льготным кредитам разницу в процентах будут компенсировать из бюджета. Как мы уже писали, украинцам обещаны льготные кредиты на жилье под 7% годовых.

Детям в школу

Кабмин принял решение о запуске в Украине еще одного вида соцпомощи - на подготовку к школе. Она будет предоставляться малообеспеченным семьям в размере 2 тысяч гривен на каждого ребенка с 6 до 18 лет.

На эту помощь из бюджета понадобится почти 290 млн, на которые планируется подготовить к новому учебному году 144,7 тысяч детей. Что можно купить за 2 тысячи гривен, если сбор ученика в школу тянет, в лучшем случае, на 5 тысяч- вопрос открытый. Но малоимущим семьям лишнее копейка в любом случае пригодится.

Отказ от угля и зеленая энергетика

В Украине утвердили энергетическую стратегию. Парадоксально, но при нынешнем масштабном кризисе на рынке энергетики, до сегодняшнего дня такого документа не было. Сам документ был разработан еще в прошлом году на выполнение указа президента.

Стратегия рассчитана до 2025 года. Это весьма объёмный документ, в котором не так много конкретики. Все же общее представление о том, куда будут двигать наш энергорынок, он дает.

По электроэнергии, к примеру. прописал курс на синхронизацией с европейской энергосистемой и отсоединение от энергосистем РФ и Беларуси. Сам факт привязки нашей объединенной энергосистемы в российской и белорусской в стратегии расценивается как угроза нацбезопасности.

По ТЭС указано, что почти все блоки устарели и будут выводиться из эксплуатации, реконструироваться или заменяться другими мощностями.

В стратегии рассмотрено три сценария для энергосистемы.

Первый - без изменений, то есть, при условии что ничего меняться не будет. Это создаст риски полного разбалансирования системы энергообеспечения и риски социального напряжения.

Второй сценарий — "недружественное влияние". Имеется в виду нарастающая зависимость от российского энергорынка, в том числе, по поставкам топлива для АЭС и нефтепродуктов. В итоге, как прогнозируют разработчики, энергополитика Украины станет полностью зависимой от РФ.

Третий сценарий - "позитивной трансформации". Он, понятно, в приоритете. Речь идет о полной синхронизации с энергорынком Европы, более активное использование возобновляемых источников энергии. Защита малоимущих украинцев (очевидно, от роста тарифов) будет идти персонализировано, с использованием инструментов, которые не мешают развитию рынка.

Акцентируется внимание на различных прогаммах по энергоэффективности, в том числе, в ЖКХ.

В рамках этого сценария предлагается ввести рынок по всем видам энергоресурсов, а также стимулировать людей менять поставщика, если цены их не устроят. Таким образом хотят развивать конкурентную среду. Хотя, как показывает практика с газом, возможность выбора поставщика особо ничего не дает - ценники зашкаливают у всех.

Также отмечается, что будет продолжен курс на зеленую энергетику (хотя платить инвесторам по рекордным тарифам Украина уже не может).

В рамках зеленого курса будет также снижен выброс парниковых газов от деятельности предприятий ТЭК, транспорт станут переводить на биотопливо в электроэнергию.

Планируется разработать долгосрочную программу по отказу от угольных ТЭС. При этом непонятно, за какие деньги все это планируется сделать. Ведь только модернизация ТЭС ДТЭК, по оценкам аналитика Института стратегических исследований Юрий Корольчука, обойдется не менее 4 млрд евро.

В стратегии указано, что финансирование будет идти за счет госбюджета (в рамках возможностей), их местных бюджетов и "других источников". Вероятно, вся надежда на помощь Евросоюза. Хотя эксперты и считают, что она вряд ли будет очень большой, и все потребности точно не покроет.

5G откладывается

В Украине откладывается интернет 5G. Как указано в пояснительной записке к постановлению Кабмина, на реализацию прописанного ранее плана нет финансирования.

Поэтому пункт о проведении научно-исследовательских работ по определению стоимости радиочастотного ресурса диапазона 700 МГц и 3400-3800 МГц для внедрения мобильной связи пятого поколения (его планировали реализовать до июня этого года) из действующего постановления вычеркнули.

Вместо него появился другой - обеспечить изучение возможности общего использования радиоэлектронных средств специальных пользователей (спецсвязи) и системы мобильной связи пятого поколения. Срок указан другой - до декабря 2021 года.

Также Кабмин должен подготовить постановление об изменении платы за лицензии на радиочастотный ресурс в части платы за ресурс в диапазоне 694-790 МГц для мобильного интернета. Частоты под 5G при этом хотят выставить на аукцион.