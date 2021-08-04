Правительство передало Нафтогазу пять государственных ТЭЦ

Кабинет Министров на заседании 4 августа приняло распоряжение, которым передало пять государственных теплоэлектроцентралей из сферы управлению Фонда госимущества к НАК "Нафтогаз Украины", сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в документах к заседанию.

Так, правительство передает в уставный капитал НАК "Нафтогаз Украины" единый имущественный комплекс ГП "Северодонецка теплоектроцентраль", а также акции АО "Днепровская ТЭЦ", ЗАО "Николаевская ТЭЦ", АО "Криворожская теплоцентраль", АО "Херсонская ТЭЦ", АО "Одесская ТЭЦ".

Кроме того, эти ТЭЦ исключили из перечня объектов большой приватизации.

Премьер Денис Шмыгаль во время заседания обратился также к местным властям, на территории которых расположены эти ТЭЦ:

"Если у вас есть уверенность и доказанные ресурсы, что вы можете лучше управлять этими предприятиями - то у вас есть возможность обратиться в Кабмин. Мы готовы рассмотреть передачу соответствующих объектов в ваше управление".

В пояснительной записке к распоряжению решение объясняют долгами предприятий перед НАК, которые достигают 5,7 млрд грн. В правительстве говорят, что благодаря передаче акций Нафогазу, ТЭЦ смогут провести ремонтные работы и обеспечить себя необходимым ресурсом газа к отопительному сезону.

Отмечается, что Антимонопольный комитет предоставил разрешение на концентрацию. ФГИ в течение недели должен передать пакеты акций и единый имущественный комплекс ГП "Северодонецка теплоектроцентраль".