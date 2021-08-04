Ливан выпустил ракеты по Израилю

Три ракеты были выпущены в среду из Ливана по Израилю, в ответ израильская артиллерия открыла огонь по ливанской территории, сообщает ТАСС.

"Три ракеты были выпущены из Ливана по территории Израиля. Две из них упали на территории Израиля, одна не перелетела границу. В ответ артиллерийские подразделения израильской армии обстреляли территорию Ливана" , - говорится в заявлении военных.

По информации государственного радио Kan, в результате ракетного обстрела с израильской стороны жертв нет. Радиостанция сообщает, что в настоящий момент премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и министр обороны Бени Ганц проводят консультации по вопросам безопасности в Кнессете (парламенте Израиля). Kan указывает, что, по израильским оценкам, за ракетным обстрелом стоят базирующиеся в Ливане палестинские группировки.