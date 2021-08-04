Геращенко уволили с должности замглавы МВД

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании уволил заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко. Его уволили по собственному желанию.﻿ Об этом заявил источник в Кабмине, сообщает РБК-Украина.

"Геращенко уволили по собственному желанию", - уточнил источник.

На его место была назначена Акопян Мэри Андраникивна.

Отметим, Антона Геращенко назначили на должность заместителя главы Министерства внутренних дел Украины в сентябре 2019 года. Он отвечал за координацию законодательного обеспечения деятельности МВД, взаимодействие с Верховной радой, Общественным советом при МВД, связь со средствами массовой информации.