Геращенко уволили с должности замглавы МВД
Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании уволил заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко. Его уволили по собственному желанию. Об этом заявил источник в Кабмине, сообщает РБК-Украина.
"Геращенко уволили по собственному желанию", - уточнил источник.
На его место была назначена Акопян Мэри Андраникивна.
Отметим, Антона Геращенко назначили на должность заместителя главы Министерства внутренних дел Украины в сентябре 2019 года. Он отвечал за координацию законодательного обеспечения деятельности МВД, взаимодействие с Верховной радой, Общественным советом при МВД, связь со средствами массовой информации.