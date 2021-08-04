УЗ запускает дополнительный поезд из Львова

Укрзализныця назначает дополнительный поезд Львов - Херсон и увеличивает количество вагонов на имеющихся рейсах в западном направлении.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Поезд №110/109 Львов - Херсон будет отправляться из Львова по четным числам в 16:21 и прибывать в Херсон в 11:42.

В обратном направлении поезд будет отправляться по нечетным числам в 12:40 и прибывать во Львов в 08:38.

Как отмечается в сообщении, Укрзализныця также добавляет вагоны к рейсам из Киева в Ужгород. Кроме того, с 5 августа будет удвоено количество беспересадочных вагонов в направлении Киев - Вена