Метинвест Ахметова подписал договор о покупке Днепровского меткомбината

Группа "Метинвест" через ЧАО "Днепровский коксохимический завод" (ДКХЗ), приобрела целостный имущественный комплекс (ЦИК) ПАО "Днепровский металлургический комбинат" (ДМК) за 9,17 млрд грн, сообщает БизнесЦензор.

Согласно данным в системе в "ProZorro.Продажи", соответствующие акты покупки имущества на аукционе, на котором "Метинвест" был единственным участником, подписаны 2 августа.

Перед этим, 30 июля, ДКХЗ перечислило остаток суммы за покупку имущества в размере 8,51 млрд грн. Еще 656,14 млн грн были перечислены 27 июля.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" Рината Ахметова (71,24%) и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией. ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

ДМК был одним из крупнейших производителей стали в Украине с металлургическим производством полного цикла. Производственные мощности ЦИК ДМК включали 3,9 млн тонн стали в год.