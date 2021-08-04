ЕС признал украинские COVID-паспорта на техническом уровне

Европейский Союз одобрил украинские цифровые COVID-сертификаты на техническом уровне. Теперь ожидается политическая часть взаимного признания.﻿ Об этом заявил заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуб, сообщает РБК-Украина.

"Только что цифровые COVID-сертификаты в "Дія" прошли успешное техническое оценивание со стороны ЕС!" ,- написал он.

По его словам, такое решение стало решающим этапом "взаимопризнания цифровых сертификатов для путешествий".

"Это был действительно сложнейший и очень комплексный экзамен, особенно в части реализации квалифицированного электронной подписи и офлайн/онлайн верификации документов" ,- отметил Выскуб.

Он добавил, что теперь остался последний шаг - политическая часть взаимного признания, а именно согласование от Еврокомиссии и подписание соответствующих соглашений.

Автор: Мария Кучерявец