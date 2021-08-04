Заместителю Шишова запретили въезд в Украину

После того как 3 августа в Киеве нашли повешенным главу украинского отделения "Белорусского дома" Виталия Шишова, пресс-служба организации заявила, что его заместителю Родиону Батулину на три года запретили въезд в страну, сообщает Зеркало недели.

Основания такого поступка остаются неизвестными. В документе указано, что решение принято "по причине наличия в базе данных Государственной пограничной службы решения уполномоченного государственного органа Украины о запрете на въезд в Украину".

Пресс-служба БДУ рассказывает, что 14 июля Батулин выехал из Украины в Европу. Ему нужно было решить вопрос с документами. Когда стало известно, что Виталия Шишова нашли повешенным, его заместитель выехал автобусом в Киев. На следующий день на территории пункта пропуска "Устигул" Батулину сообщили, что с момента выезда он является невъездным.

Кто такой Родион Батулин?

Издание "Бабель" сообщает, что Родион Батулин тесно связан с Сергеем "Боцманом" Коротких. Тот учился в белорусской школе КГБ. Еще один его знакомый - неонацист Максим "Тесак" Марцинкевич.

Батулин - борец. Сначала выступал за Беларусь, а после смены гражданства начал выступать за Латвию. В 2019 он был одним из нападавших на авто экс-президента Украины Петра Порошенко.