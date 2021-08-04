Альтернатива куркуме: 4 специи, которые борются с воспалением

Когда дело доходит до противовоспалительных специй, наибольшую шумиху вызывает куркума. И это справедливо! Активное соединение куркумы, куркумин, действительно помогает бороться с болезнями. Но это не единственная полезная специя, сообщает WomanEL.

Эксперт по питанию Канчан Койи рассказала о том, что нужно есть для борьбы с воспалением.

Кайенский перец

Капсаицин – это соединение в кайенском перце, которое придает ему острый и пряный вкус. Оно также отвечает за его пользу для здоровья в борьбе с воспалением.

Другие преимущества кайенского перца включают его статус источника ценных фитонутриентов и множество необходимых витаминов, включая калий и магний.

Черный перец

Когда мы готовим с куркумой, мы всегда добавляем щепотку черного перца, который увеличивает усвоение куркумина в 20 раз. Но и сама по себе эта специя полезна. Согласно некоторым исследованиям, активный ингредиент черного перца, пиперин, борется с воспалением.

Мускатный орех

Он также содержит противовоспалительные соединения, называемые монотерпенами, в частности сабинен, терпинеол и пинен. Добавьте в блюда эту специю, чтобы повысить защиту от болезней.

Корица

Еще одна популярная специя, обладающая мощными противовоспалительными свойствами. По словам Койи, цейлонская корица безопаснее для повседневного употребления из-за более низкой концентрации кумарина. Оказывается, в больших количествах он может быть вреден для печени.