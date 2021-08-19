Безопасность дома: предметы, которые могут навредить ребенку

Специалисты Всеукраинского сообщества парамедиков рассказали о безопасности в доме, а именно акцентировали внимание на мебели, которая может нести в себе опасность для малышей, которые познают мир, сообщает Клатч.

Итак, какую опасность несет в себе мебель?

1. Дети очень любят залезать как можно выше и как можно дальше. Для этого идеально подходят полки шкафа, ящики комодов или тумбочек.

Если мебель не закреплена к стенам, то есть большая вероятность, что она упадет и возможно прямо на ребенка. Сейчас существует множество различных креплений мебели к стенам, которые можно приобрести в любом строительном магазине.

Кстати, не забудьте зафиксировать и различные бытовые приборы, которые могут упасть (телевизор, микроволновая печь, торшер и т. п). Детям иногда достаточно нескольких секунд, чтобы перевернуть их на себя.

2. Думаем, что каждый из вас наблюдал за тем, как дети с увлечением достают разные вещи из шкафа, комодов или ящиков? И наверняка вы очень волновались за маленькие детские пальчики, которые можно прищемить дверцами или ящиками?

Сейчас существует много разных блокировщиков, которые ставятся на двери шкафов или ящиков, чтобы ребенок не мог их открыть. Также существуют мягкие фиксаторы, которые можно одевать на ящики, чтобы ребенок не прищемил пальцы во время игры.

3. Окна и подоконники. Конечно, на широких подоконниках интересно играть, наблюдая за жизнью, которая бурлит за окном. И в то же время, открыть окно и опереться на москитную сетку у ребенка занимает ровно минуту, а последствия, как вы понимаете, летальные.

Не пожалейте времени и сходите в мебельный или строительный магазин и купите специальные блокирующие замки для окон. Такие замки без ключика ребенок не откроет, а потому вы можете быть спокойными за подоконные забавы.

Самый большой плюс таких блокировщиков - не нужно сверлить. Просто демонтируете свою ручку на окне, устанавливаете ручку с ключиком, подкрутить два самореза. Готово! Также плюсом является то, что ключик один, подходит ко всем окнам, даже если вы установите 10 ручек на окна.

Минус: требует постоянных манипуляций с ключиком. То есть, каждый раз для проветривания окна нужно доставать ключик, открывать, потом закрывать и тд. Но когда на кону жизнь ребенка, это же не сложно, правда?

4. Столы, тумбочки, диваны, которые обычно содержат прямые углы и несут в себе опасность ударов и рассечений. Дети прыгают на диванах, пылают; бегая по квартире, ударяются в край столов и тумб. В этом вам также помогут мягкие фиксаторы углов, которые можно приобрести в интернет-магазинах или просто в строительных центрах.

5. Розетки и бытовая техника, включенная в электросеть. Опасными здесь могут быть все розетки на уровне роста ребенка, удлинители, которые лежат на полу; печки, холодильник, утюг, стиральная машина. Ребенок ради любопытства может засунуть пальцы в розетку, пробовать засунуть туда разные предметы (например карандаши или ручки); споткнуться за провод, который лежит; включить стиральную машину, когда в середине лежит домашний любимец и тому подобное. Фантазия детская границ не имеет.

Ваша задача - закрыть все розетки специальными крышками, все удлинители, провода закрепить к стене специальными скобами; максимально ограничить доступ к электрическим приборам. В настоящее время почти каждая стиральная машина имеет функцию блокировки от ребенка, поэтому не забывайте включать такой режим, когда ребенок рядом.