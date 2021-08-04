Украинские авиакомпании запускают новые рейсы за границу

Украинские авиакомпании запускают новые рейсы за границу

Госавиаслужба Украины выдала трем украинским авиакомпаниям права на шесть маршрутов за границу. Решение об этом комиссия регулятора приняла 29 июля и официально опубликовала его 3 августа, сообщает Avianews.

Больше всего прав получил лоукостер SkyUp. Ему разрешили регулярно летать по два раза в неделю из Киева и Львова в Бахрейн, три раза в неделю из Киева в Фуншал в Португалии, четыре раза в неделю из Киева в столицу Кувейта Эль-Кувейт.

Еще комиссия Госавиаслужбы одобрила заявку другого лоукостера Bees Airline на регулярные рейсы Киев-Хельсинки. Авиакомпания сможет летать по этому маршруту до трех раз в неделю.

«Роза Ветров» (Windrose) с 1 по 15 сентября сможет выполнять до 14 чартерных рейсов в неделю на маршруте Киев-Тель-Авив для перевозок групп хасидских паломников, которые полетят в Умань на празднование еврейского Нового года Рош Ха-Шана.

Комиссия также аннулировала право МАУ на полеты из Киева в Эль-Кувейт, поскольку авиакомпания его не использовала больше года.

В рамках этого же заседания регулятор отказал SkyUp в выходе на маршруты Львов-Эль-Кувейт и Киев-Даммам на основании части 8 статьи 94 Воздушного кодекса Украины.

Обычно регулятор ссылается на нее, когда на маршруте есть ограничение на число возможных рейсов, и выход новых авиаперевозчиков невозможен до изменения межправительственных соглашений.

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