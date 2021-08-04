Украинские авиакомпании запускают новые рейсы за границу

Госавиаслужба Украины выдала трем украинским авиакомпаниям права на шесть маршрутов за границу. Решение об этом комиссия регулятора приняла 29 июля и официально опубликовала его 3 августа, сообщает Avianews.

Больше всего прав получил лоукостер SkyUp. Ему разрешили регулярно летать по два раза в неделю из Киева и Львова в Бахрейн, три раза в неделю из Киева в Фуншал в Португалии, четыре раза в неделю из Киева в столицу Кувейта Эль-Кувейт.

Еще комиссия Госавиаслужбы одобрила заявку другого лоукостера Bees Airline на регулярные рейсы Киев-Хельсинки. Авиакомпания сможет летать по этому маршруту до трех раз в неделю.

«Роза Ветров» (Windrose) с 1 по 15 сентября сможет выполнять до 14 чартерных рейсов в неделю на маршруте Киев-Тель-Авив для перевозок групп хасидских паломников, которые полетят в Умань на празднование еврейского Нового года Рош Ха-Шана.

Комиссия также аннулировала право МАУ на полеты из Киева в Эль-Кувейт, поскольку авиакомпания его не использовала больше года.

В рамках этого же заседания регулятор отказал SkyUp в выходе на маршруты Львов-Эль-Кувейт и Киев-Даммам на основании части 8 статьи 94 Воздушного кодекса Украины.

Обычно регулятор ссылается на нее, когда на маршруте есть ограничение на число возможных рейсов, и выход новых авиаперевозчиков невозможен до изменения межправительственных соглашений.