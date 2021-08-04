Дмитрий Гордон похвастался семейным фото на море с подросшими детьми

Известный украинский телеведущий Дмитрий Гордон поделился с поклонниками снимком, на котором засветился вместе с женой и детьми на море. Семья позировала в пляжных образах, сообщает Обозреватель.

Фанаты оценили кадр и засыпали знаменитость комплиментами. Соответствующее фото Гордон опубликовал на странице в Instagram.

Телеведущий позировал на камеру в пляжных шортах темно-синего цвета, а рядом с ним находились его супруга Алеся Бацман и дети – дочери Санта, Алиса и Лиана, а также сын Ростислав. Семья показала, как вместе построила из песка целый дом.

Дмитрий Гордон с детьми и женой. Источник: instagram.com/gordondmytro

Пользователям сети понравилось семейное фото знаменитости. Многие оставили приятные комментарии под публикацией.