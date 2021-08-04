Бои за Иловайск: генералов РФ подозревают в убийстве украинских солдат

Двум генерал-полковникам Вооруженных сил РФ сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивной войны и нарушении законов и обычаев войны, совмещенном с умышленным убийством, сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщается на сайте Офиса генерального прокурора Украины, действия российских генералов квалифицированы по ч.3 ст.110, ч.2 ст.437 и ч.2 ст.438 Уголовного кодекса Украины.

"Начальник Главного штаба Сухопутных войск - первый заместитель главнокомандующего Сухопутных войск Вооруженных сил РФ (с января 2015 года - заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ) и начальник Центрального командного пункта Генерального штаба Вооруженных сил РФ в августе 2014 года, игнорируя нормы международного гуманитарного права, пренебрегая человеческой жизнью, с целью достижения своей цели по оккупации части Донецкой и Луганской областей Украины, организовали и осуществили вероломное убийство украинских защитников у г.Иловайск во время их выхода из окружения по т.н. зеленому коридору, безопасность которого гарантировалась ВС РФ", - говорится в сообщении.

Кроме того, в 2014-15гг, подозреваемые, по предварительному сговору с другими высокопоставленными лицами ВС РФ и осуществляя руководство вверенными подразделениями регулярных войск РФ и незаконных вооруженных формирований, вели агрессивную войну против Украины, в результате чего нарушили ее территориальную целостность.

"Решается вопрос об объявлении указанных лиц в розыск. Досудебное расследование осуществляется Главным следственным управлением СБУ", - говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Ранее к уголовной ответственности за соучастие в организации расстрела украинских воинов также привлечены первый замначальника Генштаба ВС РФ и начальник Главного оперативного управления - замначальника Генштаба ВС РФ.