Мировой ритейлер драгметаллов выпустит обеспеченный золотом стейблкоин

Канадская компания Kitco, глобальный ритейлер драгоценных металлов, анонсировала выпуск стейблкоина, подкрепленного золотом, сообщает ForkLog.

Согласно пресс-релизу фирмы, Kitco Gold (KGLD) будет полностью обеспечиваться физическим золотом в хранилищах Kitco DirectReserve. Котировки актива будут отслеживать рыночную стоимость металла в режиме реального времени.

Эмитентом стейблкоина выступит проект Stable, который предоставит технологию смарт-контрактов для выпуска и сжигания токенов в сети Ethereum. Платформа Tradewind Markets обеспечит помощь в расчетах.

First Digital Trust из Гонконга окажет услуги по соблюдению нормативных требований, имплементации процедуры «знай своего клиента» (KYC), мер по борьбе с отмыванием денег (AML), процессингу и обеспечению права собственности.

Директор по развитию бизнеса Kitco Digital Metals Group Джон Дорекас заявил, что KGLD представляет собой цифровую расписку ​​о владении физическим золотом и предоставит институциональным инвесторам «надежный» класс активов.

«Инвесторы получат конкурентоспособную альтернативу традиционным продуктам на базе золота, таким как ETF, с дополнительными преимуществами трейдинга и расчетов в реальном времени, обеспечиваемыми технологией блокчейн», — сказал Дурекас.

Точная дата начала торгов KGLD еще не определена, в Kitco рассчитывают, что это произойдет в ближайшие недели.