Важное заявление врача - маммолога: как распознать внутрипротоковую папиломму

На своей странице в социальной сети гинеколог и маммолог Юлия Желтоножская рассказала о том, как распознать внутрипротоковую папиломму и почему отсутствие симптомов не означает, что не следует ходить к врачу, сообщает Клатч.

Профилактический осмотр у гинеколога и маммолога нужно проводить не реже 1 раза в год.

"На практике отсутствие боли в молочных железах и дискомфорта не исключает наличие болезней. Паниковать по этому поводу не стоит, но соблюдать бдительность по отношению к своему здоровью настоятельно рекомендую.⠀Внутрипротоковая папиллома относится к доброкачественным опухолям молочной железы. Однако есть риски перерождения опухоли в злокачественную. Поэтому ранняя диагностика особенно важна, поскольку она дает возможность проведения щадящих оперативных вмешательств без химиотерапии" , - сообщила врач.

⠀Она отметила, что по статистике данная болезнь составляет 10% от всех заболеваний молочной железы.⠀Начальные признаки протоковых папиллом характеризуются возникновением выделений, появляющихся из соска.

Диагностика заболевания включает:

Осмотр маммолога. Пальпация молочной железы; ⠀

Цитологическое исследование выделений; ⠀

Цитограмма выделений из соска; ⠀

Дуктография-рентгеновское исследование протоков в введением контраста;

Проводятся анализы крови на выявление онкологических маркеров грудной железы; ⠀

Маммография, УЗИ, МРТ – обследования позволяющие выявить характер опухоли, размер, отличить папиллому от злокачественного образования груди. ⠀