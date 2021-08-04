Важное заявление врача - маммолога: как распознать внутрипротоковую папиломму
На своей странице в социальной сети гинеколог и маммолог Юлия Желтоножская рассказала о том, как распознать внутрипротоковую папиломму и почему отсутствие симптомов не означает, что не следует ходить к врачу, сообщает Клатч.
Профилактический осмотр у гинеколога и маммолога нужно проводить не реже 1 раза в год.
"На практике отсутствие боли в молочных железах и дискомфорта не исключает наличие болезней. Паниковать по этому поводу не стоит, но соблюдать бдительность по отношению к своему здоровью настоятельно рекомендую.⠀Внутрипротоковая папиллома относится к доброкачественным опухолям молочной железы. Однако есть риски перерождения опухоли в злокачественную. Поэтому ранняя диагностика особенно важна, поскольку она дает возможность проведения щадящих оперативных вмешательств без химиотерапии", - сообщила врач.
⠀Она отметила, что по статистике данная болезнь составляет 10% от всех заболеваний молочной железы.⠀Начальные признаки протоковых папиллом характеризуются возникновением выделений, появляющихся из соска.
Диагностика заболевания включает:
- Осмотр маммолога. Пальпация молочной железы; ⠀
- Цитологическое исследование выделений; ⠀
- Цитограмма выделений из соска; ⠀
- Дуктография-рентгеновское исследование протоков в введением контраста;
- Проводятся анализы крови на выявление онкологических маркеров грудной железы; ⠀
- Маммография, УЗИ, МРТ – обследования позволяющие выявить характер опухоли, размер, отличить папиллому от злокачественного образования груди. ⠀
"Лечение папилломы молочной железы может быть исключительно хирургическим.В большинстве случаев операция по удалению внутрипротоковой папилломы молочной железы проводится через периареолярный доступ. Длительность таких операций около 30-40 минут. Срок пребывания пациентки в стационаре - суткиНапоминаю, что профилактический осмотр у гинеколога и маммолога нужно проводить не реже 1 раза в год!", - добавила маммолог.