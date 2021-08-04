В Китае рассказали о способах борьбы с "дельта"-вариантом COVID-19

Новый штамм коронавирусной инфекции можно победить массовой вакцинацией и ограничением социальной мобильности граждан. Об этом рассказал руководитель шанхайской группы вирусологов, китайский профессор Чжан Вэньхун, сообщает Лента.Ру.

По словам профессора, профилактические прививки — пока лучший из возможных способов борьбы с вирусом. Это подтверждает распространение "дельта"-варианта COVID-19. Несмотря на то, что вирус стал более заразным и смертоносным, "проявление у пациентов критических симптомов резко снизилось" .

Вакцины предотвращают распространение пандемии, считает Вэньхун.

Эксперт отметил, что вспышка вируса в Китае и ряде других стран не принесла более катастрофических последствий. Профессор связывает это с мерами, направленными на локализацию очагов инфекции. Ограничение передвижения людей и социальная изоляция способны оказать реальную помощь в сдерживании вируса.