Елена Зеленская восхитила нежным элегантным образом на встрече

Первая леди Украины Елена Зеленская поделилась с поклонниками снимками, на которых засветилась в нежном и элегантном образе. Супруга президента для выхода в свет выбрала обтягивающий костюм в пудровом цвете, сообщает Обозреватель.

Свой аутфит Зеленская дополнила аксессуарами и стильной прической. Соответствующие кадры она опубликовала на странице в Instagram.

Жена украинского президента позировала на камеру в костюме, состоящем из длинной обтягивающей юбки и блузы. Наряд дополнял черный пояс. Кроме того, первая леди завершила лук аксессуарами в виде небольших золотых сережек, а также она сделала легкие волны на голове и нежный макияж с акцентом на глаза.

Елена Зеленская в нежном образе. Источник: instagram.com/olenazelenska_official