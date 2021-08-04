Мустафа Найем стал заместителем министра инфраструктуры

Кабинет министров назначил Мустафу Найема заместителем министра инфраструктуры.

С июня 2021 Найем был советником министра инфраструктуры Александра Кубракова на общественных началах.

Перед тем с ноября 2019 до апреля 2021 он работал заместителем гендиректора "Укроборонпрома", пока его должность не сократили. В 2014-2019 годах был депутатом Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко", а перед тем много лет работал журналистом.

Первым заместителем министра инфраструктуры назначен Василий Шкураков, который меньше года назад возглавил государственное ПАО "Украинская финансовая жилищная компания", созданное для разработки и внедрения механизма доступной ипотеки.

В 2018-2020 годах он работал заместителем министра финансов, где отвечал за местные заимствования, гарантии и фискальные риски.

Заместителем министра инфраструктуры по вопросам цифровизации (CDTO) назначен Анатолий Комирный.