Сухая кожа у ребенка: что делать, ответил доктор Комаровский

Евгений Комаровский объяснил, почему у малышей возникают проблемы с сухостью кожи, чем это опасно и как избежать, сообщает Сегодня.

Жара, неподходящие ребенку мыло и шампунь, слишком теплая одежда приводят к пересыханию кожи у ребенка. Почему этого нельзя допускать, как и зачем правильно увлажнять детскую кожу – рассказал известный педиатр Евгений Комаровский в своем инстаграм-журнале.

Почему у детей часто возникают проблемы с кожей

Детская кожа содержит влаги намного больше, чем кожа взрослого человека. И в силу физиологических особенностей малышей, их кожа теряет влагу очень быстро. В итоге кожа ребенка пересыхает, становится слишком чувствительной.

Сухая кожа малыша становится более беззащитной перед пылью, жарой и холодом, различными контактирующими с ней веществами, ушибами или царапинами. Часто у ребенка проблемы с кожей возникают из-за незнания и неправильных действий родителей.

Из-за чего кожа малыша теряет влагу?

Если ребенок мало пьет, плохо ест, то кожа у него пересыхает. Также излишнюю сухость кожи малыша может вызвать болезнь – когда повышается температура тела, ребенок излишне потеет, у него одышка, понос.

Жара на улице, и наоборот – холод тоже влияют на состояние кожи ребенка. При избытке одежды на малыше в жару он потеет еще сильнее, кожа теряет влагу. А при недостатке одежды в холод – малыш мерзнет, нарушается кровообращение в мелких кожных сосудах – капиллярах.

Сухость воздуха в помещении (ниже 40 %) малыша, мытье ребенка шампунями и мылом для взрослых – все эти факторы тоже сушат детскую кожу.

Что делать родителям, чтобы избежать проблем с кожей малыша?

Важно, чтобы в помещении, где находится ребенок, температура воздуха и влажность были для него оптимальны. Это +18–22 °С воздуха, относительная влажность — 40–70 %. Добиться таких показателей поможет регуляция системы отопления и использование увлажнителей воздуха.

Если ребенок заболел, то важно не допустить обезвоживания. При поносе, рвоте, излишней потливости и повышенной температуре, одышке и в жаркое время года ребенок должен больше пить.

Не используйте свое мыло, гель, шампунь даже влажные салфетки для ребенка: малышу нужны средства по уходу, ориентированные на его возраст. Также помните, что купание ребенка – это не только его гигиена, но и процедура по увлажнению кожи. Не одевайте ребенка слишком тепло и наоборот.⠀

Нужно ли использовать специальную косметику для детей?

Полностью исключить факторы, вредящие коже малыша невозможно. Поэтому в целях профилактики можно использовать безопасные детские косметические средства – эмоленты.

Они помогут увлажнить кожу малыша и предотвратить излишнюю потерю влаги. Для детей подходят средства на основе декспантенола или растительных масел.