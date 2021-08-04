В России горит почти миллион гектаров леса
На территории России продолжают полыхать 211 лесных пожаров на площади 986 643 га, сообщает Укринформ.
По данным ведомства, пожароопасный сезон объявлен во всех субъектах страны. Режим чрезвычайной ситуации ввели в 10 регионах РФ, особый противопожарный режим - в 59 регионах, а также в оккупированных Россией Крыму и Севастополе.
Самая сложная ситуация в российской республике Якутия, где действуют 115 лесных пожаров. Леса здесь горят уже три месяца.
Провластные российские медиа сообщают, что для борьбы с ними туда в среду отправлены военнослужащие инженерного соединения Восточного военного округа РФ.
Дым от горящих лесов в Якутии настолько силен, что он 4 августа накрыл, в частности, город Новый Уренгой в Ямало-Ненецком автономном округе, находящегося более чем за тысячу километров от Якутии.