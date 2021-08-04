Рейтинг импортеров бензинов: І полугодие 2021 г.

Компании ОККО и WOG стали крупнейшими импортерами автомобильных бензинов по итогу І полугодия 2021 г.,свидетельствуют данные Консалтинговой группы «А-95», сообщает Enkorr.

Лидером рейтинга остается бренд ОККО, который поставил на рынок 177,4 тыс. т бензинов, что на 25% больше аналогичного показателя прошлого года (142,5 тыс. т). В корзине поставок изменилось соотношение белорусского и литовского ресурса: на 40% вырос импорт из Беларуси, до 141,7 тыс. т, и на 29% сократился импорт из Литвы (29 тыс. т). Кроме того, компания также оформила 6,7 тыс. т морского ресурса: 5,3 тыс. т из Греции и 1,4 тыс. т — из Румынии.

WOG за отчетный период увеличил ввоз бензина на 24%, до 98,5 тыс. т. Оператор на 18%, до 74,5 тыс. т, увеличил закупки белорусского бензина и на 47% — литовского продукта (до 23,9 тыс. т).

С пятого места на третье, по итогам января-июня 2020 г., переместилась группа «БРСМ». Так, компания «Катма Груп», выступающая крупнейшим поставщиком нефтепродуктов для нее, по итогу первого полугодия текущего года импортировала 60,3 тыс. т бензина марки А-92 из Беларуси, или вдвое больше, чем годом ранее (28 тыс. т).

По данным «А-95», «Катма Груп» остается единственной компанией на рынке, которая импортирует исключительно бензин А-92, тогда как все остальные сети АЗС импортируют преимущественно марку А-95 (см. граф).

Такая специфика поставок вызвана необходимостью в базе для собственного производства смесевых бензинов марки А-95 путем смешения «двойки» с растворителями. Напомним, по итогам января-июня 2021 г. БРСМ импортировала 12,7 тыс. т безакцизных октаноповышающих компонентов под видом растворителей для лакокрасочной промышленности.

Четвертую строчку рейтинга заняла компания «Укрпалетсистем» (UPG) с 42,5 тыс. т белорусских бензинов, что на 26% больше, чем за аналогичный период 2020 г.. Пятое место закрепилось за компанией «Амик Украина», которая поставила 32,6 тыс. т (+3% к январю-июню 2020 г.).

В десятку крупнейших импортеров бензинов также вошли «Сокар Украина» (21,7 тыс. т), «Альянс Ойл Украина» (19,2 тыс. т), KLO (17,9 тыс. т), «Авантаж» (12,1 тыс. т) и «Глуско Украина» (11,2 тыс. т).

Топ-10 крупнейших импортеров автобензинов в I полугодии 2021 г., тыс. т.