Импорт персиков в Украину втрое превышает собственное производство

С каждым годом в Украине уменьшаются площади под насаждениями персиков. За последние 5 лет этот показатель сократился на 21% и в 2020 году составил 2,7 тыс. га. При этом Украина импортирует в 2,8 раза больше персиков, чем производит.

Об этом сообщили в Украинском клубе аграрного бизнеса.

Персики в Украине выращиваются в основном на юге. 81% выращенных персиков приходится на 4 области: Одесская, Херсонская, Днепропетровская и Запорожская области.

При этом около 50% выращиваемых в хозяйствах населения, а 50% - фермерскими и промышленными хозяйствами. И именно для последних характерно сокращение насаждений персиков и объемов производства, отметили эксперты.

"На юге Украины с каждым годом становится все более засушливый климат и становится все сложнее выращивать персики без использования дополнительного орошения. Для установления оросительных систем необходимы дополнительные капиталовложения. А в сочетании со значительной ценовой конкуренцией со стороны импортных поставок персика, это становится нецелесообразно", - объясняет Светлана Литвин, аналитик УКАБ.

В 2020 году импортные поставки персиков составляли 48,3 тыс. т, а производство - 17,1 тыс. т. При этом экспортные отгрузки практически отсутствуют.

Основные страны-поставщики персиков в 2020 году:

  • Греция (65% импортируемого объема)
  • Турция (16%)
  • Испания (10%).
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