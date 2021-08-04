Импорт персиков в Украину втрое превышает собственное производство

С каждым годом в Украине уменьшаются площади под насаждениями персиков. За последние 5 лет этот показатель сократился на 21% и в 2020 году составил 2,7 тыс. га. При этом Украина импортирует в 2,8 раза больше персиков, чем производит.

Об этом сообщили в Украинском клубе аграрного бизнеса.

Персики в Украине выращиваются в основном на юге. 81% выращенных персиков приходится на 4 области: Одесская, Херсонская, Днепропетровская и Запорожская области.

При этом около 50% выращиваемых в хозяйствах населения, а 50% - фермерскими и промышленными хозяйствами. И именно для последних характерно сокращение насаждений персиков и объемов производства, отметили эксперты.

"На юге Украины с каждым годом становится все более засушливый климат и становится все сложнее выращивать персики без использования дополнительного орошения. Для установления оросительных систем необходимы дополнительные капиталовложения. А в сочетании со значительной ценовой конкуренцией со стороны импортных поставок персика, это становится нецелесообразно ", - объясняет Светлана Литвин, аналитик УКАБ.

В 2020 году импортные поставки персиков составляли 48,3 тыс. т, а производство - 17,1 тыс. т. При этом экспортные отгрузки практически отсутствуют.

Основные страны-поставщики персиков в 2020 году:

Греция (65% импортируемого объема)

Турция (16%)

Испания (10%).