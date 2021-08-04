Пожары в Греции уничтожили около 100 домов

В северных пригородах Афин бушуют лесные пожары, которые уже уничтожили около 100 домов, сообщает Лента.Ру.

Об этом заявил заместитель министра гражданской защиты и антикризисного управления Греции Никос Хардалиас.

По словам чиновника, огонь вблизи селения Варибоби охватил около 1,2 тысячи гектаров земли. Из-за него полностью сгорели 76 домов, еще 18 повреждены.

Хардалиас также рассказал, что пожары нанесли ущерб 27 предприятиям района. Огонь повредил десятки транспортных средств: 82 машины были полностью уничтожены, 64 автомобиля частично обгорели. По данным министерства, люди не пострадали.

Ранее столица Греции оказалась под угрозой из-за масштабных лесных пожаров. Возгорание началось днем 2 августа у подножия горы Парнас. Огонь охватил десятки домов и заведений общественного питания. В итоге из Варибоби и двух соседних деревень эвакуировали более 300 человек. На тушение возгорания отправили более 500 пожарных и пять вертолетов.