Литва отправила Украине более 50 тысяч доз вакцины

В среду, 4 августа, правительство Литвы отправило Украине 54 тысячи доз вакцины от коронавируса AstraZeneca. В общей сложности Украина получит 131 тысячу доз вакцины, сообщает РБК-Украина.

Оставшиеся 77 тысяч доз поступят в Украину в ближайшие несколько недель.

"Таким образом, Литва помогает стране, переживающей геополитические и другие потрясения, бороться с коронавирусом" , - заявили в Минздраве Литвы.

Напомним, партия вакцин от Литвы предназначена для иммунизации военнослужащих из резерва.