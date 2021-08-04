НАБУ и САП вручили подозрение Товмасяну

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении председателю Харьковского областного совета Артуру Товмасяну в причастности к получению неправомерной выгоды, сообщает Слово и дело.

Как известно, ВАКС арестовал замглавы Харьковского облсовета Малыша с альтернативой 4,75 млн. грн. Его же сообщника-адвоката Танабаша тоже арестовали, но залог определили в 713 700 грн.

Напомним, вечером 22 июля НАБУ и САП поймали на получении взятки заместителя председателя Харьковского облсовета и адвоката. По версии следствия, чиновник и его подельник вымогали деньги у директора одного из харьковских коммунальных предприятий.

В обмен они обещали не увольнять его с занимаемой должности. Взятку передавали по частям. При передаче последней части в 350 тыс. грн злоумышленников задержали. По данным издания, речь идет о замглавы Харьковского облсовета Андрее Малыше.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении заместителю председателя Харьковского областного совета, а также сообщила, что НАБУ и САП расследуют это дело сначала 2021 года и все это время продолжалось следствие.