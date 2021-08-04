Марсоход NASA показал новые фотографии Красной планеты

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) поделилось новыми фотографиями поверхности Красной планеты, которые сделал марсоход Perseverance. Пока устройство занимается сбором образцов почвы, сообщает РБК-Украина.

Отметим, что сегодня главной задачей для Perseverance является поиск признаков давней жизни на Марсе. Уже вскоре устройство соберет первые показатели почвы для их дальнейшего анализа.

В частности, марсоход сделал несколько новых кадров поверхности Красной планеты.

When your “office” is as dusty as mine, sometimes you have to roll up your sleeves and clear things away. I’ve just scoured off the weathered crust on this rock to see what lies beneath. Soon I’ll get my first rock core from nearby. More on sampling: https://t.co/MYw9RoDbGjpic.twitter.com/J2ltSfpleU — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) August 3, 2021

Напомним, что Perseverance был доставлен на Марс вместе с вертолетом Ingenuity 18 февраля текущего года. Уже после 2026 года, специальная миссия Европейского космического агентства (ЕКА) и NASA отправится к Красной планете, чтобы забрать показатели почв, которые на то время подготовит марсоход.

Автор: Сергей Пышкин