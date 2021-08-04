Эксперты назвали 2020 год худшим в истории авиации

Авиакомпании в 2020 году из-за вызванных коронавирусом ограничений понесли чистые убытки в размере $126,4 млрд. Об этом говорится в отчете Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), сообщает РБК.

«Общая выручка от пассажирских перевозок в 2020 году упала на 69%, до $189 млрд <...>. Снижение количества перевезенных авиапассажиров в 2020 году было самым большим за всю историю наблюдений за глобальными международными авиаперевозками» , — уточняется в сообщении.

Воздушное сообщение в 2020 году сократилось более чем наполовину, авиакомпании перевезли на 60,2% меньше клиентов (1,8 млрд человек), чем в 2019-м (4,5 млрд человек). В целом спрос на авиаперевозки в отрасли упал на 65,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Спрос на международные пассажирские перевозки снизился на 75,6% по сравнению с 2019 годом, на внутренних авиалиниях он упал на 48,8%.