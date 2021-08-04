Пожар на складе в Киеве ликвидирован

Пожар в одноэтажном недействующем складском здании размером 45х12м в Киеве на ул.Куреневская, 21, неподалеку от станции метро "Почайна", возникший в среду, ликвидирован, сообщает Интерфакс-Украина.

"В 14:23 пожарные локализовали возгорание на площади 1200 кв.м и в 15:52 ликвидировали" , - сообщается на сайте Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Руководитель пресс-службы управления ГСЧС Украины в Киеве Светлана Водолага сообщила об отсутствии жертв в результате пожара, уточнив, что информация предварительная.

"Предварительно, жертв и пострадавших нет. Причины пожара будут устанавливать уже правоохранительные органы, которые находятся на месте, они опрашивают свидетелей" , - сказала она в эфире телеканала "Украина 24".

Как сообщалось, информация о возгорании поступила к спасателям в 12:43. Тушение пожара осложнялось отсутствием вблизи противопожарных гидрантов.

К тушению пожара было привлечено 16 единиц пожарно-спасательной техники и около 85 человек личного состава.