Заложенность носа без видимых причин: ответы врача

Заложенность носа, или, как говорят врачи, назальная обструкция, – самая частая жалоба пациентов оториноларингологов. Затруднение дыхания не только вызывает дискомфорт, но и может провоцировать осложнения, ухудшающие состояние здоровья и качество жизни, сообщает Клатч.

Это может приводить к возникновению головной боли и воспалительным заболеваниям околоносовых пазух.

На своей странице в социальной сети отоларинголог Марина Внукова рассказала о том, почему может возникать заложенность в носу, если на то нет видимых причин.

"Это действительно частая причина обращения к врачу. У кого-то есть явные проблемы, которые вызывают этот симптом, у кого-то нет. И если с первой категорией все хорошо и быстро, то со второй наше общение может длиться дольше и заканчиваться в операционной", - пишет врач.

то же может быть причиной заложенности носа?

Одна из самых распространенных проблем – хронический вазомоторный ринит. Часто эта патология возникает на фоне бесконтрольного приема сосудосуживающих препаратов, в результате чего нарушается иннервация сосудов слизистой оболочки носа и отёк возникает на фоне обычных раздражителей, затрудняя носовое дыхание. Это может приводить к возникновению головной боли и воспалительным заболеваниям околоносовых пазух.

Также в носовой полости расположены рецепторы, активация которых приводит к стимуляции основных систем организма – дыхательной и сердечно-сосудистой, а снижение притока воздуха снижает и подавляет эти функции. Организм перестаёт работать на всю катушку, поэтому проблема требует особого внимания и решения.



