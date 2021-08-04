Кабмин назначил глав таможни и Госпродпотребслужбы

Правительство на заседании в среду, 4 августа, утвердило результаты конкурсов на должность главы таможенной службы и Госпродпотребслужбы, сообщает Корреспондент.

На конкурсах победили временные руководители - Павел Рябикин (возглавляет службу с ноября прошлого года) и Владислава Магалецкая (на должности с прошлого октября).

Также на сегодняшнем заседании Кабмин назначил двух заместителей министра инфраструктуры - Мустафу Найема и Василия Шкуракова.