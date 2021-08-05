Летняя тренировка на пресс: смотрите, как накачать желанные кубики

Накачанные кубики – цель всех любителей фитнеса. Поэтому если хотите придать своему животику немного упругости и рельефа, айда тренироваться вместе. Ловите эффективные упражнения на пресс, которые можно выполнять где угодно, сообщает 24 Канал.

Показателем подтянутости, кроме рельефных рук и плеч, всегда считался накачанный пресс. И пока продолжается лето, не упустите возможность потренироваться на улице. Свежий воздух и фитнес – это же невероятно. Тренер Катя Качан показала, какие упражнения хорошо прорабатывают мышцы живота. Уличная тренировка состоит из 6 упражнений.

Сет упражнений для прокачки пресса

Подъем лопаток из положения лежа на спине: 30 секунд;

30 секунд; Диагональные скручивания: по 30 секунд на каждую сторону;

по 30 секунд на каждую сторону; Модификационные "ножницы": 30 секунд;

30 секунд; Классические ножницы: 30 секунд;

30 секунд; "Бульдог": 30 секунд;

30 секунд; "Горка": 30 секунд.

Советы от тренера: между упражнениями отдыхайте 10 секунд. Делайте 3 круга с 1 минутой перерыва между ними.

Интересное о желанных кубиках

Опыт показывает, что область живота – одна из самых трудных для обработки мышц. Но если выполнять упражнения комплексно и регулярно, то видимые результаты вы увидите быстро. Обычно у ребят пресс развит намного меньше, чем другие группы мышц – это связано со скоростью реакции на тренировку.

Приблизительные сроки прокачки различных мышц