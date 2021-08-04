И снова дожди: куда по прогнозу вернутся осадки 5 августа

На большую часть Украины возвращается дождливая погода﻿ с грозами. Но при этом, в некоторых регионах страны немного потеплеет, на юго-востоке даже значительно.

Итак, 5 августа в западные области придет небольшое потепление, что, в свою очередь, окажется небольшим похолоданием для севера – и там и там ожидается 24-27°С днем. Правда, в Волынской области будет немного прохладнее – около 23-25°С днем. В большинстве центральных областей ожидается от 25 до 29°С днем. Но в Киевской будет холоднее, а в Днепропетровской – даже жарко: в первой обещают 24-26°С, во второй – 30-32°С. К слову, температура "30+" ожидается также в восточных и южных областях, кроме Харьковской и Одесской – там обещают 29-31°С. По всей стране, кроме юга и Крыма, температура ночью – от 13 до 17°С. А вот южные и крымские ночи будут жаркими – там будет около 19-22°С.

Дожди с грозами остаются на западе, накроют почти весь центр (кроме Полтавской и Днепропетровской областей), а также вернутся на север страны. На остальной территории пока будет солнечно с небольшой облачностью. Ветер на большей части территории – 7-14 км/час в среднем, на западе – местами до 18 км/час, в Одесской области – шквалы до 22 км/час.

Укргидрометцентр предупреждает, что 5 августа в западных, северных, а также в большинстве центральных, в Одесской и Николаевской областях грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с. Вечером 5 августа на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди (уровень опасности – желтый). 5 августа в восточных, а также в Сумской, Киевской, Полтавской, Николаевской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В столице Украины, Киеве﻿, 5 августа ожидается температура от 17 до 27°С, ветер 7-14 км/час и гроза.