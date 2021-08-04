Меру пресечения Чаусу избирают в закрытом режиме (Обновлено)
Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) начал заседание по избранию меры пресечения экс-судье Николаю Чаусу, Служба безопасности Украины просит суд о закрытом слушании, сообщает Интерфакс-Украина.
"Заседание началось. В настоящее время СБУ ходатайствует о закрытом заседании", - проинформировали в суде.
В ВАКС добавили, что заседание несколько задержалось, поскольку Чаус общался со своими адвокатами.
Вскоре в ВАКС сообщили, что ходатайство удовлетворено и заседание проходит в закрытом режиме.
Ранее адвокат Чауса Ростислав Кравец сказал журналистам, что защита будет просить ВАКС суд о проведении закрытого заседания по избранию меры пресечения Чаусу.
Обновлено. Основной судья, который сегодня должен был сегодня избрать меру пресечения Николаю Чаусу, получил постановление об отказе в отводе.
Рассмотрение дела продолжиться сегодня, заявила спикер Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.