Меру пресечения Чаусу избирают в закрытом режиме (Обновлено)

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) начал заседание по избранию меры пресечения экс-судье Николаю Чаусу, Служба безопасности Украины просит суд о закрытом слушании, сообщает Интерфакс-Украина.

"Заседание началось. В настоящее время СБУ ходатайствует о закрытом заседании" , - проинформировали в суде.

В ВАКС добавили, что заседание несколько задержалось, поскольку Чаус общался со своими адвокатами.

Вскоре в ВАКС сообщили, что ходатайство удовлетворено и заседание проходит в закрытом режиме.

Ранее адвокат Чауса Ростислав Кравец сказал журналистам, что защита будет просить ВАКС суд о проведении закрытого заседания по избранию меры пресечения Чаусу.

Обновлено. Основной судья, который сегодня должен был сегодня избрать меру пресечения Николаю Чаусу, получил постановление об отказе в отводе.

Рассмотрение дела продолжиться сегодня, заявила﻿ спикер Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.