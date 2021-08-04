Минветеранов отреагировало на инцидент с гранатой в Кабмине

Министерство ветеранов отреагировало на сегодняшний инцидент, когда мужчина угрожал взорвать Кабинет министров. Сейчас представители органа уже находятся в управлении полиции, где находится задержанный мужчина, сообщает РБК-Украина.

"Информация о нем сразу же попала в новости различных СМИ. В частности, инцидент освещался и российскими ресурсами, которые в своей привычной манере в очередной раз пытались сформировать негативный образ защитников Украины" , - отмечает пресс-служба ведомства.

Министерство призывает представителей СМИ не спешить с выводами и комментариями относительно инцидента.

Также известно, что представители Минветеранов и Консультативного совета по вопросам обеспечения гарантий прав и основных свобод лиц уже прибыли в отдел полиции, где сейчас находится задержанный мужчина.

Автор: Сергей Пышкин