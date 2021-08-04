Гороскоп для всех знаков Зодиака на 5 августа

День сохранения жизненных сил и избавления от ненужного – прогноз наиболее ярких астрологических аспектов для каждого знака зодиака, сообщает Корреспондент.

Овен

Новые планы потребуют от Овнов активности, расширения круга знакомств, установления деловых контактов. Чтобы справиться со всеми вызовами нужно грамотно распределять силы.

Во второй половине дня представителям знака будет трудно сохранять самообладание, возможны конфликты и споры.

Телец

Тельцов ожидает хороший день для приобретения недвижимости, крупных покупок, заключения сделок. Всю энергию лучше направить на работу – она непременно принесет успех.

Звезды советуют уделить время любимому человеку, обсудить планы на будущее и текущие ожидания друг от друга.

Близнецы

Для Близнецов настал благоприятный момент, чтобы навести порядок в бумагах, делах, начать ремонт или благоустройство дома.

Также появится шанс установить мир и согласие в семье, прерванные дружеские отношения.

Рак

Раки смогут достигнуть успеха, если привлекут к своим проектам и задачам других людей. День также подходит для принятия важных решений и построения долгосрочных планов.

Не исключены полезные знакомства и многообещающие встречи. Главное не терять веру в себя и не уменьшать собственные достижения.

Лев

Львы столкнутся с ситуацией, когда задуманное будет складываться совсем не так, как предполагалось. Не исключены случайная травма или болезнь, которые помешают выполнению намеченных дел.

Звезды советуют быть осторожными и следить за словами. В общении с партнерами стоит проявить сдержанность и тактичность.

Дева

На Дев могут оказать негативное влияние сильные эмоции и мнение окружающих. Чтобы избежать ошибок, рекомендуется проявить рассудительность и, по возможности, воздержаться от новых знакомств и шумных компаний.

Вечером появятся неотложные домашние дела, которые помогут отвлечься от довольно напряженного дня.

Весы

В этот день возможны ошибки, просчеты, недоразумения, конфликты с окружающими, но вопреки всему Весы смогут добиться прогресса в делах и решить неотложные задачи.

На многие вещи удастся взглянуть по-новому, что повлияет на дальнейшие планы.

Скорпион

Звезды рекомендуют Скорпионам проявить осмотрительность в делах, избегать категоричности, насмешек и пустых разговоров. Принятие судьбоносных решений лучше отложить.

Во второй половине дня придется решать мелкие проблемы и недоразумения.

Стрелец

У Стрельцов появится много хороших идей, однако быстро воплотить их в жизнь не удастся. Стоит запастись терпением, а интуиция подскажет, когда начинать действовать.

Благоприятное время для заключения сделок, в том числе крупных. Возможны сложности в личных отношениях.

Козерог

Козерогов ожидает день испытаний и проверки на стойкость характера. Представителям знака, которые проявят упорство и инициативу, удастся добиться успеха.

Не исключено знакомство с полезными людьми, а также денежное вознаграждение.

Водолей

Звезды обещают Водолеям удачу и потенциал на максимуме. Работоспособность и личное обаяние представителей знака возрастет и появятся возможности для достижения намеченных целей.

Источником вдохновения окажутся любовные отношения. Общение с партнером принесет много позитивных эмоций.

Рыбы

У Рыб сложится интересный день, который обещает успех во всем, что связано с финансами. Вероятны удачные покупки.

У романтических увлечений, которые возникнут в этот день, благоприятный прогноз на будущее.