Суд потребовал отменить назначение Витренко
Шестой апелляционный админсуд поддержал жалобу НАПК с требованием разорвать контракт с главой Нафтогаза Юрием Витренко, сообщает Корреспондент.
"3 августа 2021 года Шестой апелляционный административный суд удовлетворил апелляционную жалобу НАПК и отменил постановление Окружного админсуда Киева, которым было остановлено действие предписания НАПК к Кабмину", - говорится в сообщении.
В предписании НАПК требовало от правительства отменить пункты 8 и 9 распоряжение Кабмина и прекратить срок действия контракта с Витренко.
Глава НАПК Александр Новиков отметил, что в связи с решением суда предписание подлежит исполнению. В связи с этим он направил в Кабмин письмо с конкретным механизмом для выполнения предписания. Для этого нужно созывать заседание правительства и рассмотреть следующие вопросы:
- отмены как незаконных пунктов 8 и 9 распоряжение правительства № 370-р. Отмена п. 9 указанного распоряжения требуется только в части подписания контракта с председателем правления НАК Нафтогаз Украины,
- прекращения действия контракта с председателем правления НАК Нафтогаз Украины как незаконного.
Как уточняется, заключение контракта с Витренко осуществляли с нарушением ст. 26 закона О предотвращении коррупции.
НАПК готово оказывать консультационную поддержку в выполнение предписания.