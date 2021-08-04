Суд потребовал отменить назначение Витренко

Шестой апелляционный админсуд поддержал жалобу НАПК с требованием разорвать контракт с главой Нафтогаза Юрием Витренко, сообщает Корреспондент.

"3 августа 2021 года Шестой апелляционный административный суд удовлетворил апелляционную жалобу НАПК и отменил постановление Окружного админсуда Киева, которым было остановлено действие предписания НАПК к Кабмину", - говорится в сообщении.

В предписании НАПК требовало от правительства отменить пункты 8 и 9 распоряжение Кабмина и прекратить срок действия контракта с Витренко.

Глава НАПК Александр Новиков отметил, что в связи с решением суда предписание подлежит исполнению. В связи с этим он направил в Кабмин письмо с конкретным механизмом для выполнения предписания. Для этого нужно созывать заседание правительства и рассмотреть следующие вопросы:

отмены как незаконных пунктов 8 и 9 распоряжение правительства № 370-р. Отмена п. 9 указанного распоряжения требуется только в части подписания контракта с председателем правления НАК Нафтогаз Украины,

прекращения действия контракта с председателем правления НАК Нафтогаз Украины как незаконного.

Как уточняется, заключение контракта с Витренко осуществляли с нарушением ст. 26 закона О предотвращении коррупции.

НАПК готово оказывать консультационную поддержку в выполнение предписания.