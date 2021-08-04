Рианна стала самой богатой певицей мира

Барбадосская исполнительница Рианна благодаря собственным компаниям стала самой богатой женщиной-музыкантом. Именитое издание Forbes оценивает ее состояние в 1,7 миллиарда долларов, сообщает 24 Канал.

Правда, своими доходами среди представителей шоу-бизнеса Рианна уступает лишь знаменитой ведущей Опре Уинфри, состояние которой оценивает в 2,7 миллиарда долларов. Впрочем, звание самой богатой певицы в мире – за ней.

Как сообщают в издании, основная часть прибыли артистки приходится вовсе не на ее музыкальное достояние, а на косметический бренд Fenty Beauty – около 1,4 миллиарда долларов. Остальную часть заработка Рианна получила благодаря бренду белья Savage x Fenty. Остальную прибыль ей принесла музыкальная и актерская деятельность.

Музыкой звезда не занимается около 5 лет, за исключением некоторых коллабораций. Фанаты часто в сети обсуждали то, что Рианне гораздо выгоднее заниматься бизнесом, чем музыкой во время пандемии. Стоит отдать должное, что Рианна немало средств отдает на благотворительность.