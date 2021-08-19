Уберите пустые углеводы и кофе: питание при анемии

Анемия, малокровие, может быть как у вегетарианцев, так и у мясоедов. Избавиться от нее можно только с помощью комплексного подхода, поскольку в организме все взаимосвязано, сообщает РБК-Украина.

Иначе, спустя какое-то время после приема препаратов железа, анемия будет снова проявляться.

Нутрициолог Вероника Хуснутдинова в своем Instagram рассказала, что есть при анемии.

Как избавиться от анемии навсегда

1. Начните работать с воспалением (избыточным бактериальным ростом, ростом грибка). На это влияет не только еда, но и стресс, неправильная организация сна.

2. Поработайте над улучшением пищеварения.

3. Повысьте кислотность желудочного сока с помощью кислых продуктов: натурального уксуса / цитрусовых / сока сельдерея, свеклы (которая содержит натуральный бетаин).

4. Улучшите желчеотделение: лецитин, корень одуванчика, репешок, артишок и др.

5. Добавьте натуральные ферменты: специи, огневка.

6. Решите вопрос с витаминными дефицитами. Недостаток любого витамина или минерала косвенно влияет на развитие анемии.

7. Проверьте себя: достаточно ли в питании легкоусвояемого белка и качественных жиров (костный бульон, гхи, кокосовое масло), зелени, пробиотических продуктов.

8. Уберите из питания пустые углеводы и вредные продукты, которые не содержат витамины, но крадут место в желудке.

9. Вымачивайте крупы, орехи, бобовые - фитиновая кислота не дает усваиваться железу.

10. Уберите глютен, черный чай и кофе.

11. Гуляйте минимум 2 часа в день для насыщения крови кислородом, но вдали от трасс, так как интоксикация организма свинцом из выхлопных труб может влиять на проявление анемии (как и другие соли тяжелых металлов, например, ртуть из амальгамных пломб или разбитого градусника).

Автор: Татьяна Турчаникова