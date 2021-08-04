Суд сегодня продолжит избирать меру пресечения Чаусу

Основной судья, который сегодня должен был сегодня избрать меру пресечения экс-судье Днепровского районного суда Киева Николаю Чаусу, получил постановление об отказе в отводе. Рассмотрение дела продолжиться сегодня, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявила спикер Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис в эфире канала "Украина 24".

"Основной судья получил решение, по которой неудовлетворенно отвод. Рассмотрение дела начнется сегодня. Будет ли рассмотрение завершено сегодня, я не знаю" , - заявила она.

Напомним, сегодня ВАКС начал рассматривать избрание меры пресечения Чаусу. В зал заседания журналистов не пустили. НАБУ просит арестовать экс-судью.