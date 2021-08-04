В США пассажира самолета примотали скотчем к сиденью
Пассажира рейса Филадельфия-Майами авиакомпании Frontier Airlines во время перелета примотали скотчем к сиденью, сообщает УНИАН.
22-летнего Максвелла Берри арестовали по прибытию в международном аэропорт Майами.
По заявлению полиции округа Майами-Дейд, во время ночного перелета парень вначале выпил два спиртных напитка и стал приставать к бортпроводнице. Та попросила его ее не трогать.
Затем он заказал третий напиток, но пролил его себе на одежду, пошел в туалет и вернулся уже без рубашки. Стюардесса попросила его одеться и помогла достать чистую рубашку из ручной клади.
Далее Берри 15 минут расхаживал по самолету, после чего потрогал за грудь вторую бортпроводницу. Женщина попросила его сесть и не прикасаться к ней. Однако пассажир подошел к обеим стюардессам, стал обнимать их и трогать за грудь.
Тогда женщины обратились к третьему бортпроводнику. Тот попросил Берри оставаться на своем месте, однако парень ударил его кулаком по лицу.
В драку вмешались пассажиры. С помощью клейкой ленты и ремня безопасности они прикрепили Берри к сиденью до конца полета.
На опубликованных видео видно, что парень кричал "Помогите!", но люди в салоне только смеялись.
По прибытию буйного пассажира задержали полицейские. Ему предъявили обвинения по трем пунктам.
Стюардесс, участвовавших в инциденте, авиакомпания отправила в оплачиваемый отпуск до завершения расследования.