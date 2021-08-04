В США пассажира самолета примотали скотчем к сиденью

Пассажира рейса Филадельфия-Майами авиакомпании Frontier Airlines во время перелета примотали скотчем к сиденью, сообщает УНИАН.

22-летнего Максвелла Берри арестовали по прибытию в международном аэропорт Майами.

По заявлению полиции округа Майами-Дейд, во время ночного перелета парень вначале выпил два спиртных напитка и стал приставать к бортпроводнице. Та попросила его ее не трогать.

Затем он заказал третий напиток, но пролил его себе на одежду, пошел в туалет и вернулся уже без рубашки. Стюардесса попросила его одеться и помогла достать чистую рубашку из ручной клади.

Frontier passenger allegedly touched 2 flight attendants breasts, then screamed his parents are worth $2 million, before punching a flight attendant. Frontier suspended the crew for duct taping the passenger to his seat as they landed in Miami. 22 yr old Max Berry is in custody. pic.twitter.com/4xS9Rwvafx — Sam Sweeney (@SweeneyABC) August 3, 2021

Далее Берри 15 минут расхаживал по самолету, после чего потрогал за грудь вторую бортпроводницу. Женщина попросила его сесть и не прикасаться к ней. Однако пассажир подошел к обеим стюардессам, стал обнимать их и трогать за грудь.

Тогда женщины обратились к третьему бортпроводнику. Тот попросил Берри оставаться на своем месте, однако парень ударил его кулаком по лицу.

В драку вмешались пассажиры. С помощью клейкой ленты и ремня безопасности они прикрепили Берри к сиденью до конца полета.

На опубликованных видео видно, что парень кричал "Помогите!", но люди в салоне только смеялись.

По прибытию буйного пассажира задержали полицейские. Ему предъявили обвинения по трем пунктам.

Стюардесс, участвовавших в инциденте, авиакомпания отправила в оплачиваемый отпуск до завершения расследования.