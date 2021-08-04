АРМА получило временного руководителя

Временным руководителем Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) стал Дмитрий Жоравович, сообщает Зеркало недели.

Решение о его назначении правительство приняло 4 августа, заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Дмитрию Жоравовичу 43 года. Согласно информации на сайте АРМА, в 2000 году он закончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение", стал кандидатом юридических наук и работал по специальности юриста более 17 лет. До назначения руководителем АРМА Жоравович возглавлял его Северо-Восточное подразделение.

Предыдущего временного главу АРМА, его заместителя и начальника управления агентства отстранили от должностей, поскольку они подозреваются во взятках на сумму более $400 тысяч. Всего в деле шесть фигурантов, их отправили под домашний арест. Санкция статьи, по которой открыли дело о коррупции, предусматривает лишение свободы на 12 лет с конфискацией имущества.