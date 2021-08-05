Что носить в августе: готовые образы от стилиста

Август – идеальная пора, для того, чтобы поэкспериментировать со стилем и попробовать что-то новое для себя. Смелые сочетания, которые казались чем-то ранее недосягаемым, сейчас могут стать отличной находкой. Свитер с платьями, вьетнамки с костюмами и джинсами, многослойность – тренды, без которых точно не обойдется последний месяц лета, сообщает Обозреватель.

Носить топ от купальника смело можно не только на пляж, но и с костюмами и рубашками. Об этом стилист Наталья рассказала в своем блоге Instagram.

Джинсы и открытая обувь. Источник: instagram.com/infashionyou

Широкие брюки и рубашки. Источник: instagram.com/infashionyou

Свитер в прохладные августовские дни можно носить вместо шарфа – небрежно накинув его на плечо. Это будет смотреться стильно, делая образ многослойным.

Кроме того, свитер также можно комбинировать с платьем или юбкой в бельевом стиле.

Длинные платья и пиджаки. Источник: instagram.com/infashionyou

Брючные образы. Источник: instagram.com/infashionyou

Трикотажные платья с босоножками или вьетнамками – идеальный вариант образа, который пригодится как для долгих летних прогулок, так и для более официальных встреч.