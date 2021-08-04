В Минздраве назвали специфические симптомы штамма "Дельта"
Штамм "Дельта" имеет специфические симптомы, которые отличают его от других штаммов COVID-19. Самыми распространенными симптомами являются лихорадка, головная боль, боль в горле и насморк, сообщает УНИАН.
Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины.
По данным ведомства, среди пациентов со штаммом "Дельта" кашель и потеря обоняния или вкуса менее распространены.
При этом в Минздраве уточнили, что наблюдались более серьезные симптомы:
- нарушение слуха;
- проблемы с желудочно-кишечным трактом;
- образование сгустков крови, что приводят к отмиранию тканей и гангренам.
"Согласно исследованию, проведенному учеными из Китая концентрация вируса в крови зараженного человека от штамма "Дельта" в 1000 раз больше, чем было в инфицированных диким штаммом. Это означает, что у больного гораздо больше вероятность выделять вирус во внешнюю среду, способствует распространению вируса на других людей", - говорится в сообщении.
При этом указано, что вакцинированные люди легче переносят штамм "Дельта" при заражении.