В Минздраве назвали специфические симптомы штамма "Дельта"

Штамм "Дельта" имеет специфические симптомы, которые отличают его от других штаммов COVID-19. Самыми распространенными симптомами являются лихорадка, головная боль, боль в горле и насморк, сообщает УНИАН.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины.

По данным ведомства, среди пациентов со штаммом "Дельта" кашель и потеря обоняния или вкуса менее распространены.

При этом в Минздраве уточнили, что наблюдались более серьезные симптомы:

нарушение слуха;

проблемы с желудочно-кишечным трактом;

образование сгустков крови, что приводят к отмиранию тканей и гангренам.

"Согласно исследованию, проведенному учеными из Китая концентрация вируса в крови зараженного человека от штамма "Дельта" в 1000 раз больше, чем было в инфицированных диким штаммом. Это означает, что у больного гораздо больше вероятность выделять вирус во внешнюю среду, способствует распространению вируса на других людей" , - говорится в сообщении.

При этом указано, что вакцинированные люди легче переносят штамм "Дельта" при заражении.