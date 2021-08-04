Британия передаст Украине два противоминных корабля

Два противоминных корабля класса Sandown "Рэмзи" и "Блит", принадлежащие Королевскому военно-морскому флоту Великой Британии, официально закончили службу в рядах британских ВМС и в ближайшем времени будут переданы Украине, сообщает Интерфакс-Украина.

"Корабли противоминной защиты класса Sandown прошли долгий путь длинною в 175 тысяч миль в течение 21 года для "Рэмзи", и 185 тысяч миль за 20 лет для "Блита", поддерживая операции на Ближнем Востоке, вокруг Великобритании или выполняя обязанности НАТО в водах Северной Европы и Средиземного моря" , - говорится в сообщении Королевского флота Великой Британии.

В нем отмечается, что указанные корабли заменяются расширяющейся инициативой Project Wilton по внедрению автономных/беспилотных лодок и систем для добычи полезных ископаемых.