Зеленский встретился с девочкой, спасшей 4-х детей

12-летняя Таня Тулайдан из Закарпатья, которая во время наводнения спасла четверых детей – своих братьев и сестер, получила медаль "За спасенную жизнь" лично от президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Обозреватель.

Для того, чтобы вручить юной героини отличие, глава государства вместе с первой леди Елена Зеленская встретился с девочкой, ее отцом Василием, матерью Марией и младшим братиком Юрием.

Владимир Зеленский поблагодарил Татьяне за то, что она сделала, отметив, что именно так выглядят настоящие украинские герои.

"Хочу лично вручить тебе отличия Президента Украины – медаль" За спасенную жизнь ". Это – первая награда, которая останется тебе, твоим детям и внукам, и они всегда будут гордиться тобой. Большая уважение от меня, от всей страны. Спасибо за то, что ты сделала. Уверен, что именно такие люди еще много сделают для Украины и своей семьи " , – сказал Зеленский.

Зеленский вручил медаль 12-летней Тани. Источник: president.gov.ua

Елена Зеленская поблагодарила родителей Татьяны за воспитание дочери, отметив, что такие героические поступки детей свидетельствуют о том, что они имеют достойный пример в семье.

"Трудно представить, как бы я вела себя в такой ситуации. Теперь, когда у меня будет случаться критическая ситуация, я буду вспоминать Татьяну и то, как она не растерялась. Это меня поддерживать. Спасибо, ты молодец" , – отметила она.

Зеленский спросил у родителей девочки, помогала их семье местные власти, и нужна помощь в ликвидации последствий непогоды.

По словам родных Татьяны, стресс от пережитого чрезвычайного происшествия уже истек, их дом постепенно приводят в порядок, а местные власти уже починила поврежденный наводнением дорогу.

Президент также предложил семье Тулайдан провести экскурсии и посетить Дом с химерами и Мариинский дворец.

Семья Тулайдан посетила Дом с химерами. Источник: president.gov.ua

В память о встрече Зеленский вручили детям подарки. Татьяне, которая занимается музыкой, подарили скрипку.

Зеленский подарили Тани скрипку. Источник: president.gov.ua

Напомним, на Закарпатье во время потопа 12-летняя Таня Тулайдан спасла четверых детей. Родителей не было дома, когда началось наводнение, но девочка не растерялась.